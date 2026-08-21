Il Colonnello Stefano Gesuelli lascia il Comando Provinciale di Caltanissetta per un nuovo prestigioso incarico.
Sotto la guida del Colonnello Gesuelli, la Guardia di Finanza ha rafforzato il proprio ruolo di presidio della legalità economica e finanziaria, grazie anche a una proficua collaborazione con la Prefettura, la Magistraturae e le altre Forze dell’Ordine .
Gela. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, esprime sentimenti di sincera gratitudine al Colonnello Stefano Gesuelli, che si appresta a lasciare il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta dopo cinque anni di intensa attività, per assumere un nuovo prestigioso incarico. «A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Di Stefano – desidero rivolgere al Colonnello Gesuelli un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per la costante disponibilità dimostrata nei confronti del territorio e delle istituzioni locali». Dal settembre 2021, sotto la guida del Colonnello Gesuelli, la Guardia di Finanza ha rafforzato il proprio ruolo di presidio della legalità economica e finanziaria, grazie anche a una proficua collaborazione con la Prefettura, la Magistratura, le altre Forze dell’Ordine e gli Enti locali. «Il bilancio di questi cinque anni – prosegue Di Stefano – è quello di una presenza forte, autorevole e al tempo stesso vicina alla comunità. Il Colonnello Gesuelli ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio e grande senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle forze dello Stato».