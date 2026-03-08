Quotidiano di Gela

Il cinese Cai Jiayun domina nel Para Biathlon a Milano-Cortina

TESERO (ITALPRESS) - Ancora medaglie per la Cina alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Medaglia d'oro nell'individual standing maschile di para biathlon con Cai Jiayun che ha chiuso col tempo di 3...

A cura di Redazione Redazione
08 marzo 2026 16:50
Italia
Italpress
TESERO (ITALPRESS) - Ancora medaglie per la Cina alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Medaglia d'oro nell'individual standing maschile di para biathlon con Cai Jiayun che ha chiuso col tempo di 30:24.1. Seconda medaglia d'oro per Cai nel giro di 24 ore, dal momento che l'atleta cinese è arrivato primo anche nella sprint standing maschile di Tesero.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS)

