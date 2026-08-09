Il centrodestra punta l'attenzione sui cantieri Pnrr: Cavallo, "ritardi inammissibili"

Presenterà un'interrogazione sul tema, destinata a essere trattata dopo la data ultima per i cantieri, fissata al 31 agosto, visto che le attività consiliari sono ferme per la pausa estiva

Gela. Il centrodestra, adesso, punta l'attenzione sui cantieri finanziati con i fondi Pnrr, che entro fine mese andranno incontro alla conclusione, sulla base del termine ultimo fissato a livello ministeriale. Come abbiamo riferito, il programma “Qualità abitare”, quello che ha fornito l'apporto maggiore di fondi per i lavori in città, ha raggiunto un tasso di completamento degli interventi che per l'assessore Luigi Di Dio si attesta tra il 70 e l'80 per cento: gli unici ritardi riguardano gli interventi di riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo, della palestra dello stadio “Presti” e dell'ex scalo ferroviario. Tutti le altre opere sono state realizzate o si avviano alla conclusione, comprese quelle per le aree dell'orto Pasqualello e dell'orto Fontanelle. Per il consigliere di Fratelli d'Italia Sara Cavallo, però, i ritardi non sono accettabili e presenterà un'interrogazione sul tema, destinata a essere trattata dopo la data ultima per i cantieri, fissata al 31 agosto, visto che le attività consiliari sono ferme per la pausa estiva. “Nonostante i tentativi della giunta di minimizzare e rassicurare l'opinione pubblica, i continui slittamenti dei cronoprogrammi e lo stato di palese immobilismo di molteplici interventi rischiano di trasformare una storica opportunità di rilancio in una drammatica sequela di opere incompiute. È importante conoscere lo stato attuale di ogni cantiere e il cronoprogramma. Preannuncio un’interrogazione consiliare a risposta scritta e orale rivolta al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici. L'atto ispettivo punta a fare piena luce sulle gravi criticità, sui ritardi cronici e sul frequente ricorso a varianti in corso d'opera che stanno caratterizzando i cantieri del Pnrr nel territorio cittadino”, dice Cavallo. Dal governo nazionale, fino a oggi, non sono arrivate indicazioni su possibili proroghe dei cantieri Pnrr. Tanti comuni, in Sicilia e non solo, si trovano con situazioni difficili da gestire.