Il Centro Ortopedico Aliotta protagonista all’ISPO di Stoccolma

Eccellenze made in Gela tra innovazione tecnologica e nuovo umanesimo sanitario

Stoccolma. Il Centro Ortopedico Aliotta ha partecipato con entusiasmo e competenza all’edizione 2025 dell’ISPO World Congress tenutosi a Stoccolma, portando con sé una delegazione composta da ben nove operatori. Un segnale forte della volontà dell’azienda di restare al passo con i più alti standard internazionali nel campo dell’ortopedia tecnica. Presente all’evento il dott. Emanuele Aliotta, tecnico ortopedico di riferimento dell’azienda, che ha dichiarato: «Dopo ISPO, completeremo l’avanzamento tecnologico che abbiamo avviato da anni. Siamo pronti a raccogliere le sfide del futuro per offrire ai nostri pazienti soluzioni sempre più efficaci e personalizzate».

L’amministratore delegato, dott. Alessandro Guarnera, ha sottolineato la visione che guida il Centro: «Il nuovo umanesimo sanitario è la nostra parola d’ordine. Al Centro Ortopedico Aliotta l’assistito non è un numero, ma il cuore dell’intero processo aziendale. Mettere la persona al centro è la nostra missione quotidiana». Insieme a loro, hanno preso parte al congresso anche i tecnici ortopedici Marta Scollo e Angelo Gramsci, gli operatori di laboratorio Dario Longo e Antonio Pulici, la responsabile dell’ufficio acquisti Martina Savatta e il responsabile della comunicazione Simone Scancarello. Una squadra coesa e multidisciplinare, simbolo di un’azienda che investe sul capitale umano e sulla formazione continua.

A confermare il riconoscimento internazionale ottenuto, il Centro Ortopedico Aliotta — con sede a Gela — è stato notato come eccellenza italiana nel panorama europeo. Lo ha evidenziato anche Giuseppe Mattisi, figura di spicco del management aziendale, anch’egli presente all’evento, sottolineando come “il valore del nostro lavoro risiede nella dedizione quotidiana e nell’attenzione ai bisogni reali delle persone”.

Con la partecipazione all’ISPO di Stoccolma, il Centro Ortopedico Aliotta rafforza il proprio ruolo di riferimento nel settore ortopedico, unendo tecnologia e umanità in una visione profondamente contemporanea. Oggi il Centro Ortopedico Aliotta è considerato punto di riferimento per le ortopedie siciliane ed i suoi operatori eccellenze nella produzione di busti per il trattamento delle scoliosi, di plantari, scarpe e tutori. Grazie alle ultime tecnologie inserite si pone inoltre all’avanguardia nella realizzazione di protesi per amputati. Partendo da Gela in Sicilia ed in Italia la sanità diventa eccellenza.