India Il caso di Niscemi al forum di Delhi, premiata prima foto della frana

Quanto accaduto a Niscemi, è stato esposto dall'ingegnere Gianfranco Di Pietro, che insieme a un gruppo di tecnici, fin dall'inizio ha condotto verifiche e rilevazioni nei luoghi, soprattutto attraverso le immagini dei droni

Niscemi. La frana di Niscemi, dello scorso gennaio, analizzata da esperti e ricercatori di tutto il mondo, durante la settima edizione del "World landslide forum", in corso a Delhi, in India. Quanto accaduto a Niscemi, è stato esposto dall'ingegnere Gianfranco Di Pietro, che insieme a un gruppo di tecnici, fin dall'inizio ha condotto verifiche e rilevazioni nei luoghi, soprattutto attraverso le immagini dei droni. La foto scattata dal drone, la sera del 25 gennaio, capace di dare per la prima volta in assoluto la reale immagine di quanto stava avvenendo, ha vinto il contest organizzato a Delhi, nell'ambito del forum. "Il caso di Niscemi, per la sua peculiarità - dice Di Pietro - sta attirando l'attenzione dei ricercatori presenti qui a Delhi. Niscemi ci dà un'ottica precisa di una frana tra le più grandi. Le immagini dei droni, nell'immediatezza dei fatti, sono state fondamentali. Nessuno aveva, in quel momento, una percezione vera del fenomeno. Ho proposto la prima foto in assoluto scattata dal drone nell'area della frana, la sera del 25 gennaio, e poi le due del mattino successivo, 26 gennaio. Niscemi e la frana che si è sviluppata sono un caso di studio, anche per far comprendere l'importanza della prevenzione e di ciò che andrebbe fatto. Non è chiaramente una celebrazione del disastro ma uno studio accurato e tecnico".