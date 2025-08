Il cantiere è partito ma la zona tra viale Indipendenza e viale Cortemaggiore è al buio

La segnalazione dei residenti

Gela. I lavori commissionati nell'ambito del progetto Zes, per la viabilità di collegamento con l'area portuale, stanno creando disagi e non solo per ragioni legate agli esercenti della zona, dove il transito è quasi del tutto azzerato. I residenti, negli ultimi giorni, hanno notato che l'illuminazione pubblica è stata interrotta nel tratto tra viale Indipendenza e viale Cortemaggiore. Alcuni pali sono stati rimossi, pare per ragioni legate al cantiere, ma non sono stati attivati quelli ancora presenti. Di conseguenza, l'intera area circostante è al buio.