Il Blue Day 2026 della Cooperativa Carpe Diem: un abbraccio contro stereotipi e pregiudizi

Un vero e proprio esperimento sociale, costruito insieme al gruppo dei Tucarú e pensato per coinvolgere direttamente la comunità

Gela. Oggi, 2 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, la Cooperativa Carpe Diem torna tra le vie del centro storico di Gela con un’iniziativa intensa e fuori dagli schemi: il Blue Day 2026. Non un evento formale, ma un vero e proprio esperimento sociale, costruito insieme al gruppo dei Tucarú e pensato per coinvolgere direttamente la comunità. Dalle ore 10:00, i giovani adulti della cooperativa sono protagonisti attivi di un percorso che punta a rompere barriere invisibili, fatte di stereotipi e pregiudizi ancora troppo diffusi.

Cuore dell’iniziativa sono i cartelloni con frasi reali, raccolte dalle esperienze personali dei ragazzi: parole dure, spesso ascoltate nella vita quotidiana, come “Non vali niente”, “Non ce la farai mai” o “Sei sbagliato”. Accanto a queste frasi, però, un messaggio semplice e potente: “Se anche tu ti sei sentito così, abbracciami.” Un invito diretto, umano, che trasforma la piazza in uno spazio di incontro autentico. Passanti, cittadini e visitatori sono chiamati a fermarsi, riflettere e, se lo desiderano, condividere un gesto universale come l’abbraccio.

L’iniziativa va oltre il tema dell’autismo: parla a tutti. Racconta il peso delle parole, il bisogno di sentirsi accolti e la necessità di costruire una società più inclusiva. Non si tratta solo di sensibilizzare, ma di creare connessioni reali, partendo dalle emozioni e dalle esperienze condivise.

Dopo il successo dello scorso anno, il Blue Day della Carpe Diem compie così un passo in avanti, rafforzando il ruolo dei giovani come promotori di cambiamento. Un messaggio chiaro emerge tra le vie della città: non esistono persone da “aggiustare”, ma comunità da rendere più consapevoli, aperte e capaci di ascolto.

Perché, come ricordano gli stessi ragazzi, non esiste un solo modo di essere, ma infinite sfumature che meritano tutte rispetto e riconoscimento.