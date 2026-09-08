Il 25 settembre a Palermo il convegno “Pino Rauti a 100 anni dalla nascita”

Un'occasione per riflettere sull'attualità delle sue idee, la dimensione identitaria del "rautismo"

PALERMO (ITALPRESS) – Nel centenario della nascita di Pino Rauti, la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli organizza a Palermo un convegno per ricordare il pensiero e l’azione politica dell’ex segretario nazionale del Msi scomparso nel 2012.

Un’occasione per riflettere sull’attualità delle sue idee, la dimensione identitaria del “rautismo”, ma anche sul suo ruolo di protagonista della storia del Msi e della formazione culturale e politica di intere generazioni della Destra italiana del Novecento. Il Convegno, promosso in collaborazione con il Centro studi Pino Rauti nell’ambito di un ricco calendario di eventi promossi in diverse città italiane, si svolgerà a Villa Zito venerdì 25 settembre alle 17.30.

Dopo i saluti del Sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e di Fabio Tricoli Presidente della Fondazione Tricoli, interverranno Carmelo Briguglio giornalista e saggista, Francesco Paolo Ciulla Presidente dell’ISSPE, Nicola Cristaldi già Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Sindaco di Mazara del Vallo e di Calatafimi Segesta, Fabrizio Fonte Sindaco di Custonaci e Presidente del Centro Studi Dino Grammatico, Tommaso Romano scrittore ed editore, Raoul Russo Capogruppo di FdI in Commissione Antimafia, Angelo Sicali Presidente IACP Catania, Carolina Varchi Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati. Conclusioni di Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa e Presidente del Centro studi Pino Rauti.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).