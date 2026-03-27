I.G. “G. Verga” alla scoperta delle istituzioni e del territorio

I ragazzi hanno visitato il Comune, entrando nell’Aula Consiliare e confrontandosi direttamente con il Presidente del Consiglio, l’Assessore all’Istruzione e il Sindaco, ai quali hanno rivolto domande sul funzionamento dell’amministrazione.

Gela. Un’esperienza educativa significativa ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, che hanno partecipato a una visita didattica presso il Comune di Gela nell’ambito del progetto di educazione civica “Votiamo per crescere insieme”.

Nel corso dell’iniziativa, gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l’opportunità di visitare l’Aula Consiliare, entrando in contatto diretto con il funzionamento delle istituzioni locali.

Durante l’incontro, gli alunni hanno partecipato attivamente rivolgendo domande al Presidente del Consiglio, all’Assessore all’Istruzione e al Sindaco, mostrando curiosità e interesse per la vita del Comune e per il funzionamento degli organi amministrativi.

Accompagnati dalle docenti referenti del progetto, gli studenti hanno vissuto un’esperienza formativa completa, che ha unito educazione civica e conoscenza del territorio, favorendo una maggiore consapevolezza del valore delle istituzioni e delle radici storiche della propria comunità.

L’iniziativa si conferma come un’importante occasione di crescita, capace di arricchire il percorso scolastico attraverso esperienze concrete e coinvolgenti.