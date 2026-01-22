I.C “Quasimodo”: una scuola che si rinnova tra innovazione, talento e comunità

Tra le eccellenze, l’adesione al modello “Senza Zaino”, che rende la scuola una delle poche in Sicilia a sperimentare una didattica innovativa e inclusiva.

Gela. L’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” si conferma ancora una volta una realtà scolastica dinamica e attenta ai bisogni formativi degli studenti, capace di rinnovarsi ogni anno attraverso un progetto educativo condiviso e coerente nella sua verticalità, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. Come sottolinea la dirigente scolastico Silvestro Vinciguerra, il rinnovamento dell’istituto nasce da una deliberazione collegiale dei docenti, con l’obiettivo di offrire un percorso formativo unitario, innovativo e inclusivo. Per l’anno scolastico in corso è stato individuato un tema comune, il gioco, che accomuna tutte le classi e tutti gli ordini di scuola. Attraverso questo filo conduttore, gli studenti sviluppano contenuti disciplinari, competenze trasversali e talenti personali, valorizzando l’idea di un sapere non frammentato ma unitario. L’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” non è una scuola con un solo edificio, ma una realtà articolata, capace di valorizzare le peculiarità di ciascun plesso. La scuola secondaria di primo grado, già ampiamente riconosciuta sul territorio per il percorso musicale ha introdotto nuove opportunità formative: l’opzione latino, per rafforzare le strutture grammaticali, arricchire il lessico e sviluppare un pensiero logico e ordinato, e l’opzione STEM, con matematica applicata e tecnologie, in linea con le più recenti linee guida ministeriali per le competenze scientifiche e tecnologiche.

Grande novità per la scuola secondaria è l’introduzione della didattica per ambienti di apprendimento (DADA), un modello in cui sono i docenti a organizzare le aule per disciplina e gli studenti a spostarsi durante la giornata scolastica. In questo modo, lo spazio diventa esso stesso uno strumento di apprendimento.

La vera “ciliegina sulla torta” è rappresentata dall’adesione al modello “Senza Zaino”. L’istituto è stato accolto nella rete nazionale e avvierà il progetto a partire dalla nuova classe prima del plesso di via Salonicco. Un traguardo importante, considerando che in Sicilia solo tre scuole adottano questo modello e che il “Salvatore Quasimodo” è la prima scuola della provincia a farlo.

L’istituto è in dialogo con gli enti locali per l’attivazione di una sezione primavera nella scuola dell’infanzia, rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi, con l’intento di offrire un servizio educativo aggiuntivo alle famiglie e garantire continuità nel percorso scolastico fin dai primi anni di vita.a