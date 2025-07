"Ianus", condanne per il traffico di droga: contestazione mafiosa ridimensionata, risarcimento in favore del Comune

A reggere sono le accuse legate principalmente al traffico di droga, con i gelesi che avrebbero stretto forti rapporti economici con agrigentini, catanesi e canali della zona di Ragusa

Gela. Come abbiamo riferito, sono state pesanti le condanne emesse dal gup del tribunale di Caltanissetta, Lorena Santacroce, al termine del giudizio abbreviato scaturito dall'inchiesta “Ianus”, condotta dalla Dda nissena e dalla polizia che fecero luce su un traffico di sostanze stupefacenti, con base in città. In totale, sono trentacinque gli imputati ritenuti responsabili, anche se la contestazione di mafia è venuta meno per tutte le posizioni. A reggere sono le accuse legate principalmente al traffico di droga, con i gelesi che avrebbero stretto forti rapporti economici con agrigentini, catanesi e canali della zona di Ragusa. Le pene maggiori sono state imposte, come abbiamo riportato, a Giuseppe Pasqualino e Salvatore Mirko Rapisarda, con vent'anni di reclusione ciascuno. Sedici anni e quattro mesi per un altro imputato collocato nella struttura portante del traffico di droga, Giuseppe Domicoli. Quindici anni e sei mesi di reclusione a Salvatore Nocera. Undici anni e quattro mesi a Giuseppe Borgese. Nove anni e nove mesi a Diego Milazzo, nove anni e quattro mesi per Giuseppe Sicurella, nove anni e un mese per Angelo Lorefice, nove anni a Fabio Palumbo. Otto anni e dieci mesi a Salvatore Azzarelli e Rocco Grillo, otto anni e nove mesi a Mohamed Omar, otto anni a Rocco Rinzivillo (1989), otto anni e due mesi in continuazione per Vincenzo Romano, sette anni a Manuel Ieva (assolto dall'accusa di mafia e da quella legata all'organizzazione per la droga), sei anni e otto mesi per le posizioni di Antonio Rapicavoli e Carmelo Scilio, sei anni e due mesi a Giuseppe Sinatra, sei anni a Crocifisso Di Gennaro (era indicato ai vertici del gruppo degli Emmanuello ma è venuta meno l'accusa di mafia oltre a quella dell'associazione per il traffico di sostanze stupefacenti), cinque anni e quattro mesi per Luca Marino, cinque anni e due mesi per Giuliano Scordino, quattro anni e otto mesi a Emanuele Pantano, quattro anni e cinque mesi a Massimiliano Astuti, quattro anni ad Alberto Pasquale Di Dio, quattro anni in continuazione al collaboratore di giustizia Calogero Peritore, quattro anni anche ad Antonio Sollazzo e Salvatore Taormina, tre anni e sette mesi per Alessandro Peritore, tre anni e quattro mesi a Nicola Palena (assolto dal capo relativo all'associazione per il traffico di droga), tre anni a Giuseppina Bonanno, Giacomo Di Noto (in continuazione), Graziana Domicoli, due anni e sei mesi per il collaboratore di giustizia etneo Salvatore Castorina, due anni a Luigi Scuderi (in continuazione), Giuseppe Verdelli. Assolti Alessandro Pellegrino, Dario Gagliano e Salvatore Mezzasalma (difesi dai legali Flavio Sinatra e Gioacchino Marletta), Rocco Rinzivillo (1978) (con il legale Rosario Prudenti), Giuseppe Alaimo (con i legali Giuseppe D'Acqui' e Giacinto Paci), Daniele Mangiagli (con l'avvocato Franca Auteri), Vincenzo Scerra (rappresentato dall'avvocato Adriano Falsone) e Giuseppa Lauretta (difesa dal legale Danilo Tipo). Nel dispositivo rilasciato dal gup, è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il Comune (con il legale Giusy Ialazzo), per il Ministero dell'interno (con l'avvocato Guiuseppe Laspina), per il Comune di Canicattì e in favore della “Rete per la legalità Sicilia”. Le motivazioni verranno depositate nel termine dei prossimi quindici giorni.