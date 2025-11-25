Iaglietti, "servizio rifiuti inadeguato nei quartieri con alta presenza di condomini"

"Non si tratta di semplici lamentele, ma di necessità concrete, legate al decoro urbano, alla salute pubblica e alla qualità della vita quotidiana", sottolinea

Gela. Un sistema di raccolta rifiuti, soprattutto nei quartieri con un'alta percentuale di condomini, "inadeguato". L'ex consigliere comunale Diego Iaglietti, attuale dirigente locale di Fratelli d'Italia, considera essenziale un miglioramento netto. "La gestione della raccolta differenziata continua a creare gravi disagi, in particolare nei quartieri ad alta densità abitativa, come Caposoprano e Macchitella, dove la presenza di numerosi condomini rende impossibile conservare in casa grandi quantità di rifiuti. È inaccettabile che materiali voluminosi come plastica e cartone vengano ritirati con una frequenza insufficiente, costringendo intere famiglie dei condomini a convivere con sacchi, scatoloni e rifiuti accumulati per giorni. Molti residenti si sono sentiti rispondere che possono recarsi autonomamente presso il centro di raccolta: un suggerimento irrealistico, soprattutto per chi lavora tutto il giorno e non può dedicare altro tempo a ciò che dovrebbe essere gestito da un servizio pubblico efficiente", spiega Iaglietti. L'esponente FdI si rivolge anche all'amministrazione comunale. "I cittadini e in modo particolare coloro che vivono nei condomini dei quartieri più popolosi, pagano tasse in continuo aumento e non possono essere costretti a fare un secondo lavoro per sopperire alle carenze del sistema. È lecito chiedersi: paghiamo la tassa rifiuti per un servizio completo o per svolgere da soli ciò che dovrebbe fare il Comune? A ciò si aggiunge una pratica profondamente ingiusta: all’interno della tassa rifiuti è prevista una quota extra, prevista per legge, che serve a coprire chi non paga. In altre parole, i cittadini corretti, molti dei quali vivono proprio nei condomini dove maggiore è la produzione di rifiuti, devono farsi carico dell’evasione altrui senza ricevere in cambio un servizio adeguato. Per questi motivi, chiedo all’amministrazione comunale di procedere a una riforma completa e urgente del servizio di raccolta differenziata; istituire un calendario di raccolta differenziato per quartiere e per tipologia di abitazione, con particolare attenzione ai condomini di Caposoprano e Macchitella; aumentare immediatamente la frequenza del ritiro di plastica e cartone nelle zone a maggiore produzione; garantire che la tassa rifiuti sia proporzionata ai servizi realmente erogati, evitando ulteriori aggravi per i cittadini in regola. I residenti dei condomini chiedono rispetto, efficienza e trasparenza. Non si tratta di semplici lamentele, ma di necessità concrete, legate al decoro urbano, alla salute pubblica e alla qualità della vita quotidiana. L’amministrazione è chiamata a intervenire senza ulteriori ritardi, perché una città moderna merita un sistema di raccolta rifiuti funzionale, organizzato e soprattutto giusto", conclude.