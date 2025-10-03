Iaglietti, "emendamento per fondi ai lavoratori del Consorzio è di Fratelli d'Italia"

Le polemiche dopo le affermazioni della segreteria Flai

Gela. Il legame politico si è consolidato sul finire dello scorso anno. L'ex consigliere comunale Diego Iaglietti e il gruppo che lo sostiene, lasciata l'esperienza autonomista, hanno aderito a Fratelli d'Italia. Proprio Iaglietti ribadisce il rapporto con il parlamentare Ars Salvatore Scuvera anche intorno alla vicenda dell'emendamento in commissione Ars per i fondi destinati ai lavoratori del Consorzio di bonifica locale. "Desidero manifestare un sincero ringraziamento verso l'onorevole Scuvera e il gruppo parlamentare regionale di Fratelli d’Italia all’Ars, per aver saputo individuare e far approvare in tempi utili una soluzione che consente il pagamento degli stipendi arretrati ai dipendenti del Consorzio di Bonifica. Con l’occasione, anche alla luce delle ultime affermazioni del sindacato Flai-Cgil, che ha attribuito il merito dell’emendamento all’onorevole Nuccio Di Paola come primo firmatario, occorre fare chiarezza. La versione dei fatti riportata a mezzo stampa non risponde alla realtà e tende ad offuscare il ruolo centrale svolto dalla nostra azione politica nella vicenda. Infatti, come autorevolmente affermato dallo stesso Scuvera, l’emendamento approvato in commissione bilancio è frutto del lavoro dell’assessorato, degli uffici del commissario regionale e del gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, il cui rappresentante in commissione bilancio, onorevole Daidone, è appunto primo firmatario. Ogni altra ricostruzione è quindi una chiara strumentalizzazione politica della vertenza che ben poteva essere evitata. Nel momento in cui si parla di salario, dignità e diritto al lavoro, non è accettabile che talune sigle sindacali strumentalizzino le vicende politiche per attribuirsi o attribuire a rappresentanti politici a loro vicini, meriti che non risultano effettivi. Il nostro impegno è sempre stato, e sarà, quello di agire nell’interesse dei lavoratori, senza fanfare, ma con azioni efficaci e tracciabili. Il risultato ottenuto non è un punto di arrivo ma il primo passo per garantire stabilità e certezza a tutti i dipendenti del Consorzio", dice Iaglietti che richiama quanto abbiamo riportato in merito al caso dei lavoratori. "Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché non emergano ulteriori ritardi né ambiguità e ad assumere iniziative politiche che diano soluzioni concrete ai problemi della nostra comunità", conclude Iaglietti.