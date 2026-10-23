Emergenza Iacp, sindaco ha incontrato di nuovo gli occupanti: Sunia si rivolge al prefetto, FI ora media

La vicenda degli occupanti degli alloggi Iacp

Gela. A Palazzo di Città, anche questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato una delegazione di famiglie che occupano gli alloggi Iacp. Il sindaco e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola si sono confrontati con gli occupanti, all'indomani dello stop alla norma per prorogare i termini di regolarizzazione, deciso dal governo regionale e dalla maggioranza in Assemblea regionale. Soluzioni all'orizzonte non ce ne sono ma l'amministrazione comunale sta cercando di avere risposte dall'assessorato regionale competente, nel tentativo di bloccare, seppur temporaneamente, gli sgomberi degli irregolari, in larga parte senza altre soluzioni abitative. La riproposizione della norma in finanziaria potrebbe essere una delle strade. "Mentre l’Assemblea Regionale Siciliana approva una manovra finanziaria che distribuisce milioni di euro in interventi territoriali di dubbia priorità sociale, vengono stralciati due emendamenti fondamentali per affrontare l’emergenza abitativa, che non comportavano neppure nuovi impegni di spesa. È una scelta politica grave, che dimostra ancora una volta quanto il diritto alla casa sia lontano dalle priorità del Governo regionale", lo dice il segretario generale del Sunia Cgil Sicilia, Roberto Alosi, intervenendo sulla decisione di escludere dalla manovra i due provvedimenti sostenuti dal Sunia e dai sindaci siciliani, riguardanti il differimento temporaneo degli sgomberi per le famiglie vulnerabili e l’estensione della possibilità di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo negli alloggi pubblici, nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti dei legittimi assegnatari. “Si tratta di proposte ragionevoli, condivise anche dall’Anci, che le aveva formalmente sottoposte al presidente dell’Ars. Misure che avrebbero consentito di governare situazioni sociali ormai esplosive, coniugando legalità, tutela delle persone più fragili e responsabilità delle istituzioni. Le conseguenze di questa scelta si stanno già manifestando. A Gela, oltre cento famiglie coinvolte nelle procedure di sgombero hanno dato vita a una protesta presso il Comune. Ma la situazione rischia di aggravarsi anche a Palermo e in altri centri siciliani, dove l’accelerazione degli sgomberi, in assenza di alternative abitative, sta alimentando tensioni sociali sempre più preoccupanti. Non si può rispondere alla povertà abitativa soltanto con gli sgomberi. Non si può invocare la legalità senza assumersi la responsabilità delle conseguenze sociali delle proprie decisioni. E non si può continuare a ignorare il dramma di migliaia di famiglie mentre si trovano risorse per interventi che nulla hanno a che vedere con le vere emergenze della Sicilia”.

Il Sunia Cgil Sicilia, insieme alla Cgil, chiederà immediatamente incontri ai prefetti dei territori maggiormente coinvolti, a partire da Caltanissetta e Palermo, per sollecitare l’apertura di tavoli istituzionali capaci di prevenire ulteriori tensioni e individuare soluzioni concrete. “La nostra mobilitazione non si fermerà. Continueremo la vertenza insieme ai Sindaci e alle amministrazioni locali che condividono queste proposte, chiedendo al Governo regionale di ripristinare con urgenza i due interventi stralciati. Nei prossimi giorni promuoveremo assemblee territoriali con le famiglie coinvolte, anche in preparazione dello sciopero generale della Cgil del 20 novembre, nel quale il diritto all’abitare rappresenterà uno dei temi della mobilitazione. Se non arriveranno risposte adeguate, la mobilitazione sindacale sarà ulteriormente intensificata. La casa non è una concessione né un privilegio: è un diritto fondamentale. E una Regione che rinuncia a tutelarlo rinuncia a contrastare una delle più gravi forme di disuguaglianza sociale”, conclude Alosi. Dal centrodestra, che all'Ars ha stoppato la norma, sono i forzisti a comunicare che cercheranno di individuare possibili sbocchi della vicenda. In una nota dei forzisti Vincenzo Cirignotta, Antonio Biundo e del parlamentare Ars Rosetta Cirrone Cipolla, è riportato che "siamo di fronte a un’emergenza che va affrontata con responsabilità. Dietro ogni sfratto ci sono famiglie, bambini piccoli, affetti e storie di vita. Sotto un tetto non ci sono soltanto mura, ma persone che rischiano di perdere il proprio punto di riferimento e la propria stabilità. Non possiamo permettere che interi nuclei familiari si ritrovino in strada senza avere prima tentato ogni strada possibile per individuare una soluzione. Dopo lo stralcio della norma dalle variazioni di bilancio, Forza Italia continua a lavorare per individuare una soluzione normativa che possa consentire di superare definitivamente l’emergenza e regolarizzare le posizioni degli occupanti che possiedano i requisiti previsti dalla legge. Occorre continuare a lavorare con determinazione sul piano politico e istituzionale per individuare un percorso normativo serio e percorribile, capace di coniugare il rispetto della legalità con la tutela delle famiglie coinvolte. In questa direzione, l’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla si farà carico di interloquire con l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, affinché venga valutata la possibilità di una sospensione temporanea degli sfratti, nelle more dell’adozione di un provvedimento che consenta di superare strutturalmente l’emergenza abitativa. La legalità è un principio imprescindibile, ma le istituzioni hanno anche il dovere di cercare soluzioni, soprattutto quando sono coinvolti bambini e nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità. Servono risposte immediate per gestire l’emergenza e un provvedimento normativo per superarla definitivamente. È una responsabilità che la politica, a ogni livello, non può sottrarsi ad assumere".