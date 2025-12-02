Iacp a guida Dc, resiste l'accordo nel governo regionale: ufficiale la presidenza di Valenza

Valenza, peraltro, ha sempre avuto un legame politico piuttosto stretto con il gruppo Dc gelese. Il provvedimento del governo regionale sblocca la designazione definitiva

Caltanissetta. Era già stato designato negli scorsi mesi ma la bufera giudiziaria abbattutasi sull'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e l'allontanamento dei suoi assessori dalla giunta regionale, sembrava aver bloccato l'insediamento dell'ex sindaco di Mussomeli Gero Valenza, riferimento provinciale Dc, alla guida dello Iacp di Caltanissetta. Il governo Schifani, che in queste ore si trova davanti alla mozione di sfiducia avanzata all'Ars dalle opposizioni, mantiene comunque il patto con i cuffariani. E' stato rilasciato dalla giunta regionale l'atto di nomina di Valenza, che si occuperà di portare avanti l'Istituto autonomo case popolari provinciale. E' un sottogoverno che in provincia i cuffariani avevano già messo al centro dei loro interessi e così è stato. Valenza, peraltro, ha sempre avuto un legame politico piuttosto stretto con il gruppo Dc gelese. Il provvedimento del governo regionale sblocca la designazione definitiva. Lo Iacp, in città, è un fronte sempre più difficile, con gli sfratti che spesso toccano interi nuclei familiari, come abbiamo riferito anche ieri, e con un'edilizia da riqualificare quasi in toto.

In foto Gero Valenza