I Volontari di Santa Lucia Soccorso in Supporto alla Festa di Santa Rosalia a Palermo

Palermo. Ancora una volta, i volontari dell’associazione Santa Lucia Soccorso dimostrano con i fatti il vero significato della parola “servizio”. In occasione della storica e sentita festa di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo, i volontari gelesi hanno lasciato temporaneamente il loro territorio per mettersi a disposizione della comunità palermitana, rafforzando l’organico preposto alla gestione dell’assistenza sanitaria e della sicurezza durante i festeggiamenti.

Un impegno reso possibile grazie alla sinergia con la rete ANPAS Sicilia, di cui Santa Lucia Soccorso è parte attiva e orgogliosa. Insieme ai colleghi di ANPAS Palermo, i volontari gelesi contribuiranno a garantire un presidio costante e professionale nei punti nevralgici della festa, supportando le attività di soccorso, informazione e primo intervento.

Questa collaborazione tra associazioni rappresenta un modello virtuoso di mutuo supporto e coesione tra le realtà del volontariato siciliano. Non è solo un gesto operativo, ma un chiaro messaggio: il volontariato non ha confini territoriali, ma risponde ovunque ci sia bisogno, con spirito di altruismo e professionalità.



Le parole del presidente dell’associazione Santa Lucia Soccorso danno il tono dell’orgoglio e dell’impegno che anima ogni singolo volontario. “Sono orgoglioso del meraviglioso gruppo della mia associazione. Sono ragazzi che amano indossare la nostra divisa associativa, amano portare il nostro nome in alto e, soprattutto, sventolare con orgoglio la bandiera regionale di ANPAS Sicilia.

Grazie a loro, e alla formazione continua che ricevono, siamo in grado di sostenere chi ha bisogno e di gestire qualunque evento o manifestazione, dal privato al pubblico. Il gruppo cresce ogni giorno, e con esso cresce anche la nostra forza e il nostro spirito di servizio.”

In un’epoca in cui si sente sempre più spesso parlare di disgregazione sociale, i volontari di Santa Lucia Soccorso ci ricordano che la vera forza di una comunità sta nella solidarietà concreta, vissuta sul campo e condivisa in rete.

Una presenza, quella a Palermo, che non passerà inosservata: perché dove c’è bisogno, loro ci sono.