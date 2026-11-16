I vini agro-omeopatici siciliani portano l’eccellenza a Pechino

Qualità, autenticità e rispetto per la biodiversità. Sono queste le parole chiave che hanno guidato "Tra vino e natura. Degustazione di vini agro-omeopatici siciliani"

PECHINO (ITALPRESS) – Qualità, autenticità e rispetto per la biodiversità. Sono queste le parole chiave che hanno guidato “Tra vino e natura. Degustazione di vini agro-omeopatici siciliani”, l’iniziativa di degustazione promossa dall’Ambasciata d’Italia a Pechino per presentare agli operatori e ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. cinese le nuove frontiere della viticoltura sostenibile italiana. Un appuntamento, come precisa un comunicato dell’Ambasciata, pensato per valorizzare la ricchezza dei vitigni autoctoni e il legame indissolubile tra territorio e produzione d’eccellenza, simbolo di un Made in Italy capace di innovare nel segno della tradizione, coniugandoli in un insolito abbinamento con la tradizione enogastronomica cinese. Ad aprire i lavori è stato l’indirizzo di saluto dell’Ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, che ha inquadrato l’evento nella più ampia evoluzione della domanda locale: “Il vino è una delle espressioni più rappresentative del Made in Italy e una risorsa di grande valore per la proiezione del nostro Paese. Il mercato cinese sta attraversando una fase di profonda maturazione: alla ricerca del grande marchio si affianca oggi una crescente attenzione verso la qualità intrinseca, l’autenticità e il legame con il territorio. È una trasformazione che apre spazi straordinari per le nostre piccole cantine e per le produzioni di nicchia”. Una visione confermata dai numeri: nei primi sette mesi del 2026, le esportazioni italiane di vino verso la Cina hanno raggiunto circa 46,7 milioni di euro, segnando una crescita del 22,65% su base annua.

A testimoniare concretamente la vitalità di questo comparto, l’evento ha acceso i riflettori su tre realtà familiari siciliane – Basilio Catanoso Genoese, Indovina Ronsisvalle e Le Sette Aje – accomunate dall’adozione di protocolli agro-omeopatici, un approccio agricolo che tutela gli equilibri naturali della vigna senza interventi invasivi. Dai suoli vulcanici dell’Etna fino alla Valle del Belìce, queste cantine rappresentano un modello virtuoso di viticoltura artigianale, capace di esaltare varietà identitarie come Nerello Mascalese, Carricante, Grillo e Catarratto. A guidare il pubblico nella scoperta delle etichette selezionate è stata Rebecca Wang, sommelier, giornalista ed Executive Managing Editor di WineITA.com. Attraverso un percorso sensoriale studiato per abbinare i calici siciliani ai piatti della tradizione gastronomica cinese, la degustazione ha confermato la straordinaria versatilità del vino italiano, dimostrando come l’incontro tra due culture millenarie a tavola rappresenti la chiave più efficace per consolidare il dialogo commerciale e culturale tra Italia e Cina.

– foto Ufficio Stampa Ambasciata d’Italia presso la Repubblica Popolare Cinese –

(ITALPRESS).