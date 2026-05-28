I valori e la storia del Rotary, "forte ruolo nel contesto sociale"

Dopo il tocco di campana e i saluti iniziali del Presidente del Rotary Club Gela Francesco Giudice, la serata è entrata nel vivo con l’intervento del relatore, il PDG Giovanbattista Sallemi, figura di riferimento del panorama rotariano distrettuale

Gela. Si è svolto presso l’Aula Magna dell’Università Pegaso di Gela l’incontro di formazione rotariana promosso dal Rotary Club Gela dal titolo “La bellezza di essere rotariani”, appuntamento dedicato ai valori, alla storia e al senso di appartenenza che caratterizzano il mondo Rotary. Ad aprire e guidare la serata è stato il Prefetto del Club, Silvio Scichilone, coadiuvato dal segretario Gigi Parisi, che ha accolto soci, ospiti e autorità rotariane, introducendo i temi dell’incontro e sottolineando l’importanza della formazione come momento di crescita associativa e personale. Dopo il tocco di campana e i saluti iniziali del Presidente del Rotary Club Gela Francesco Giudice, la serata è entrata nel vivo con l’intervento del relatore, il PDG Giovanbattista Sallemi, figura di riferimento del panorama rotariano distrettuale. Nel suo intervento introduttivo, il Presidente Giudice ha evidenziato come questo incontro sia stato fortemente voluto dal Club proprio con l’obiettivo di riscoprire il senso autentico dell’essere rotariani, rafforzando lo spirito di appartenenza e la consapevolezza del ruolo che il Rotary è chiamato a svolgere nella società. Ha inoltre sottolineato come la formazione rappresenti uno degli strumenti più importanti per mantenere vivi i valori rotariani e trasmetterli alle nuove generazioni di soci. Nel suo approfondito intervento, il PDG Sallemi ha ripercorso la storia del Rotary, soffermandosi sui valori fondanti dell’associazione, sul significato autentico del servizio e sul senso profondo dell’essere rotariani. Un intervento ricco di spunti e riflessioni, nel quale è stato evidenziato come il Rotary non rappresenti soltanto un’organizzazione di servizio, ma una vera comunità di persone unite da ideali condivisi, etica, amicizia e impegno concreto verso il prossimo. Particolarmente apprezzato il passaggio dedicato al valore dell’appartenenza rotariana, vissuta non come semplice adesione formale, ma come scelta quotidiana di partecipazione, responsabilità e attenzione verso la comunità. Nel corso della serata sono intervenuti anche il PDG Giovanni Vaccaro e l’Assistente del Governatore Luigi Loggia, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il valore della formazione all’interno della vita dei club, evidenziando l’importanza di momenti di confronto capaci di rafforzare l’identità rotariana e i legami associativi. Presente all’evento anche Marilia Turco, Coordinatrice degli assistenti dell'area occidentale la cui partecipazione ha contribuito a rendere ancora più significativa una serata vissuta in un clima di amicizia, dialogo e condivisione.