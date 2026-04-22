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I siciliani Giampiero Cannella e Massimo Dell’Utri nominati sottosegretari

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi ha Palazzo Chigi, ha nominato cinque nuovi sottosegretari. Si tratta di Alberto Balboni (FdI) al ministero della Giustizia, di Paolo Barelli (Forza Italia) ai Rapporti con il Parlamento, di Mara

A cura di Redazione Redazione
22 aprile 2026 14:30
I siciliani Giampiero Cannella e Massimo Dell’Utri nominati sottosegretari -
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ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi ha Palazzo Chigi, ha nominato cinque nuovi sottosegretari. Si tratta di Alberto Balboni (FdI) al ministero della Giustizia, di Paolo Barelli (Forza Italia) ai Rapporti con il Parlamento, di Mara Bizzotto (Lega) alle Imprese e al Made in Italy, e dei siciliani Giampiero Cannella (FdI) alla Cultura e Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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