I risultati della prima autopsia su Simona Cinà, la 20enne sarebbe morta per annegamento

PALERMO (ITALPRESS) & Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la 20enne trovata senza vita in una piscina durante una festa di laurea a Bagheria (Palermo), nella notte tra venerdì e sabato scorso. Sono i risultati della prima autopsia, svoltasi i

07 agosto 2025 14:07

