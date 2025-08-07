I risultati della prima autopsia su Simona Cinà, la 20enne sarebbe morta per annegamento
A cura di Redazione
07 agosto 2025 14:07
PALERMO (ITALPRESS) – Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la 20enne trovata senza vita in una piscina durante una festa di laurea a Bagheria (Palermo), nella notte tra venerdì e sabato scorso. Sono i risultati della prima autopsia, svoltasi in mattinata, sul corpo della giovane. Non sono stati riscontrati problemi di natura cardiaca, mentre i medici hanno trovato acqua nei polmoni della 20enne. Ancora ignota l’ora esatta del decesso.
-Foto profilo Instagram Simona Cinà-
(ITALPRESS).