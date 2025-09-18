I pm Lo Valvo e Scuderi lasciano la procura, "è stato un forte rapporto con questa città"

Si sono congedati assai commossi

Gela. Lasciano la procura dopo anni di attività e raggiungeranno nuove sedi di destinazione. Si sono congedati assai commossi i pubblici ministeri Luigi Lo Valvo e Gaetano Antonio Scuderi. Questa mattina, in tribunale, si è tenuta una cerimonia di saluto. A illustrare quanto fatto da entrambi e le loro "doti umane", sono stati il presidente del tribunale Roberto Riggio, il procuratore capo Salvatore Vella, il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Mariella Giordano, il presidente della Camera penale "Eschilo" Rocco Guarnaccia, i colleghi della procura e ancora i funzionari degli uffici, oltre alla presenza di tanti avvocati e delle forze dell'ordine. Il pubblico ministero Lo Valvo, che si trasferisce nella sede di Caltanissetta, ha trascorso otto anni nel presidio locale. È il sostituto procuratore più "anziano", quanto agli anni di servizio svolti in città. Ha anche ricoperto il ruolo di facente funzioni come procuratore capo. Visibilmente commosso, ha ricordato la sua decisione, ben ponderata, di accettare la sede di Gela. "Città alla quale mi lega anche la mia famiglia e i tanti ricordi già da bambino. Mi sono innamorato del lungomare non appena lo vidi. A Gela, mia madre vide per la prima volta il mare e ricordo che mi piaceva accompagnare mio padre che in questa città ha lavorato", ha spiegato nel suo intervento, ricordando la memoria del padre e il ruolo molto importante della sua famiglia, la moglie ("anche lei di Gela") e i due figli. Lo Valvo, magistrato di San Cataldo, durante il suo corso in città si è occupato di indagini importanti, sul fronte della criminalità e della pubblica amministrazione, sia con l'ex procuratore capo Fernando Asaro sia con l'attuale procuratore capo Salvatore Vella. A Siracusa è invece destinato il pm Gaetano Antonio Scuderi. Si è congedato ricordando i suoi cinque anni in procura e la piena collaborazione con tutti i colleghi. Il suo piglio rigoroso è stato riconosciuto negli interventi che si sono susseguiti. Il pubblico ministero si è occupato di procedimenti complessi, come quelli sui reati ambitali. Sia Lo Valvo sia Scuderi hanno descritto una procura e un tribunale, organizzati "come una famiglia". Nell'organico dei giudici e dei pm, nei prossimi mesi, si attendono nuovi innesti.