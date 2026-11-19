I dati I numeri di Confcommercio nazionale, "dal 2012 al 2025 a Gela chiusi 133 negozi"

Sono queste le conclusioni che emergono sommando le rilevazioni

Gela. Tra il 2012 e il 2025, come riporta Ansa, negli 11 Comuni siciliani presenti nell'analisi dell'Ufficio Studi nazionale di Confcommercio, hanno cessato l'attività 3.320 esercizi commerciali al dettaglio. Si è passati dai 16.717 punti vendita del 2012 ai 13.397 del 2025, con una contrazione complessiva di quasi il 20%. È questo il dato che emerge sommando le rilevazioni relative a Catania, Palermo, Messina, Trapani, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Marsala, Gela, Caltanissetta ed Enna. Una fotografia che restituisce la dimensione di un fenomeno che interessa l'intero territorio regionale e che rischia di modificare profondamente il volto dei centri urbani. A guidare la graduatoria delle perdite in termini assoluti sono Catania, con 736 attività in meno, Palermo, che registra una diminuzione di 723 negozi, e Messina, con 509 esercizi scomparsi. Seguono Trapani con 256 chiusure nette, Siracusa con 224 e Ragusa con 216. Il fenomeno riguarda anche Agrigento (-175), Marsala (-152), Gela (-133), Caltanissetta (-115) ed Enna (-81). La questione è stata al centro della Giornata delle Chiavi, l'iniziativa promossa da Confcommercio insieme ad Anci, che coinvolge novanta città italiane. Le associazioni territoriali hanno incontrato i sindaci consegnando simbolicamente le chiavi degli esercizi commerciali che hanno chiuso definitivamente. Un gesto per richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di tutelare il commercio di prossimità e contrastare lo svuotamento delle vie cittadine. "I numeri che riguardano la Sicilia devono farci riflettere. Perdere 3.320 attività commerciali in tredici anni significa impoverire il tessuto economico e sociale dei nostri Comuni. Quando chiude un negozio non viene meno soltanto un'impresa, ma si perde un presidio di quotidianità, sicurezza, relazioni e servizi per i cittadini. Le conseguenze si avvertono soprattutto nei centri storici, nei quartieri e nelle aree urbane dove il commercio di vicinato rappresenta un punto di riferimento", ha detto Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia.