I migliori talenti del tennis siciliano al Master Under 10 dell'Eni Group Gela

I migliori 16 tennisti siciliani under 10 hanno dato vita nell’ultimo fine settimana al master regionale Under 10 intitolato a Roberto Romagnoli. La Gennaro di Pozzallo e Delia di Messina i vincitori.

Gela. Greta Gennaro, del Blu Tennis di Pozzallo e Piermario Delia del C.T. di Messina hanno vinto il master regionale Under 10 “9° Memorial Roberto Romagnoli”. Sedici i finalisti che per due giorni hanno dato vita a match esaltanti ai campi dell’Eni Group del quartiere Macchitella. In finale la Gennaro ha battuto Linda Vetriolo della Meti. In campo maschile grande soddisfazione per l’unico gelese in gara, Leonardo Minardi dell’Eschilo Club di Gela, allenato da Raffaele Giudice, giunto in finale contro PierMario Delia.

Per l’Eni Group la soddisfazione di aver concentrato i migliori talenti della racchetta siciliana per il nono anno consecutivo, in ricordo di Roberto Romagnoli

Il master è stato promosso dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel Sicilia. I tornei di qualificazione hanno poi avuto l’epilogo con i migliori otto tennisti maschili e femminili. Gestione affidata a Salvatore Cavallaro, Consigliere del Comitato Regionale F.I.T.P. Sicilia e a Paola Melfa, Giudice Arbitro.

In rappresentanza della Federazione Regionale presenti anche Fabrizio Greco, Consigliere Regionale e Giorgio Giordano, Presidente della F.I.T.P. Sicilia.

Numeroso il pubblico presente durante le gare, che si sono svolte in un clima di sana competizione. Alessandro Piva, Coordinatore delle attività del Circolo Tennis e Nicolò Catalano, Presidente dell’Eni Group Club, hanno voluto ringraziare il Presidente della F.I.T.P Sicilia Giorgio Giordano e tutti i componenti del Comitato Regionale per aver scelto Gela per l’organizzazione di questa importante Manifestazione Regionale di Tennis.



I convocati al Master singolare maschile sono stati: 1-POLISTENA Elia del C. T. Milazzo; 2- MICHELIN Salomon A. del C. T. Messina; 3- FUCILE Emanuele del Circoletto dei Laghi Messina; 4 - MINARDI Leonardo dell’Eschilo T.C. di Gela; 5 - BURGO Diego del T.C. Siracusa; 6 -DELIA Piermario del C.T. Messina; 7 - CENCEMI Marco del T.C. Acireale; 8 - CONFORTO Francesco del Pentasport A.S.D. Canicattì.

Al Master Femminile sono state convocate: 1 - GENNARO Greta del Blu Tennis Pozzallo; 2 - VETRIOLO Linda METI dell’A.S.D. Caltanissetta, 3 - PETROLO Carlotta del Tennis Club Scicli; 4- SACCOMANDO Giulia R. del C.T. Sommatino; 5 - TRINGALI Giulia del Monte Kà Tira Catania; 6- MELI Greta dell’ A.S.D. Kasmene T.C. Comiso; 7- PAVIA Sara del C.T. Ragusa; 8 -CARAMANNO Carla del T.C. Favara.