IL RICORDO “I giardini di Gabriella” per ricordare la maestra Tasca

Un luogo della memoria e dell’apprendimento. Presenti alla cerimonia anche 57 ex alunni della maestra a cui è dedicato il progetto.

Gela. La scuola si apre alla natura, ma soprattutto alla memoria. È stato inaugurato nel plesso “Ex Magistrale” dell’Istituto Comprensivo “San Francesco – L. Capuana” , il primo dei “Giardini di Gabriella”, uno spazio verde dedicato alla maestra Tasca, scomparsa, che ha lasciato un ricordo profondo nella comunità scolastica. Una cerimonia dal duplice significato, educativo e affettivo, alla quale hanno preso parte anche gli ultimi 57 alunni della maestra Tasca. La loro presenza ha rappresentato uno dei momenti più significativi della mattinata, riportando idealmente a scuola il ricordo di un’insegnante e del rapporto costruito negli anni con i suoi bambini. Tre ex alunni hanno condiviso le proprie testimonianze, restituendo attraverso i ricordi personali il valore umano e professionale della loro maestra.

Il progetto nasce nell’ambito di un percorso didattico dedicato all’Outdoor Education, sviluppato durante l’anno scolastico 2025/2026 e che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte. Attraverso laboratori extracurriculari e attività sul campo, i bambini hanno progettato e trasformato uno spazio esterno della scuola, scegliendo piante, percorsi, aree di lettura e luoghi dedicati all’osservazione.

Non semplici fruitori, dunque, ma protagonisti di una progettazione partecipata che ha permesso di trasformare un’area scolastica in un ambiente educativo permanente, a disposizione dell’intera comunità.Il primo Giardino di Gabriella rappresenta così l’incontro tra due generazioni: da una parte i bambini che hanno immaginato e realizzato un nuovo spazio di crescita, dall’altra gli ex alunni che sono tornati a scuola per rendere omaggio alla propria insegnante.

Durante la manifestazione, la dirigente scolastica ha illustrato la visione e le prospettive dell’iniziativa, che punta a estendere il modello anche agli altri plessi dell’Istituto e a promuovere una rete territoriale tra le scuole di Gela.

Un luogo in cui la natura diventa strumento di apprendimento e il ricordo continua a mettere radici.