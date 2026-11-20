L'esito La richiesta di pagamento della visita a domicilio fu legittima, assolto medico

Fu il paziente a denunciare i fatti

Gela. Al termine del giudizio abbreviato, davanti al gup del tribunale, è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Un medico locale, dipendente di Asp, era accusato di tentata concussione. Secondo le contestazioni, avanzate dalla procura, avrebbe richiesto a un paziente il pagamento della visita domiciliare, nonostante fosse stata prenotata attraverso il servizio pubblico. La procura ha concluso per la condanna del medico. La difesa, con gli avvocati Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco, ha invece insistito sul fatto che la visita domiciliare fosse stata svolta in regime libero-professionale, esponendo i riscontri di attività di verifica. L'imputato, stando ai legali, non avrebbe saputo nulla della prenotazione attraverso i servizi Asp da parte del paziente. Fu quest'ultimo a denunciare i fatti. Nel procedimento, però, non c'è stata costituzione di parte civile. Il gup ha accolto la tesi difensiva, concludendo con l'assoluzione.