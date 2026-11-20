Animali
Legato in un cantiere e in condizioni precarie, cane sequestrato: trasferito in una struttura
È stato trasferito nella struttura Ricara di San Cataldo
A cura di Redazione
20 novembre 2026 11:50
Gela. Era legato in un cantiere edile nell'area di un autolavaggio. Gli agenti della polizia municipale hanno individuato un cane tenuto in condizioni non idonee, anche in presenza di escrementi. È stato possibile scoprirlo attraverso un monitoraggio condotto tramite droni, sistema avviato dall'ex comodante Massimo Cozzo e mantenuto anche sotto il nuovo coordinamento affidato a Giampiero Occhipinti. Il cane è stato sequestrato e il gip del tribunale ha convalidato la misura, richiesta dalla procura. È stato trasferito nella struttura Ricara di San Cataldo.