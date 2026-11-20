Animali Legato in un cantiere e in condizioni precarie, cane sequestrato: trasferito in una struttura

È stato trasferito nella struttura Ricara di San Cataldo

Gela. Era legato in un cantiere edile nell'area di un autolavaggio. Gli agenti della polizia municipale hanno individuato un cane tenuto in condizioni non idonee, anche in presenza di escrementi. È stato possibile scoprirlo attraverso un monitoraggio condotto tramite droni, sistema avviato dall'ex comodante Massimo Cozzo e mantenuto anche sotto il nuovo coordinamento affidato a Giampiero Occhipinti. Il cane è stato sequestrato e il gip del tribunale ha convalidato la misura, richiesta dalla procura. È stato trasferito nella struttura Ricara di San Cataldo.