Jazz Ristorante, il mare siciliano che profuma d’infanzia

Tra pescato del giorno, sapori autentici e una cantina d’eccellenza, il Jazz Ristorante racconta la Sicilia più vera

A Gela c’è un luogo dove la cucina diventa un viaggio tra ricordi, tradizioni e profumi autentici. È il Jazz Ristorante, in via Venezia 176, nato dall’idea e dall’esperienza dello chef Salvatore Guarino, professionista ragusano con un percorso internazionale che lo ha portato a lavorare tra diverse realtà nel mondo. Ad accogliere gli ospiti sono le caratteristiche pareti blu del locale, preludio di un’esperienza che lo chef ama definire come “il profumo dell’infanzia”. Un concetto che racchiude la filosofia del ristorante: riportare in tavola sapori genuini attraverso una cucina semplice, capace di valorizzare la materia prima senza artifici.

Il mare è il protagonista assoluto. «Sono il jazz del pesce», ama dire Guarino, che invita i clienti ad andare oltre il menù e a lasciarsi guidare dal pescato del giorno, vera anima della proposta gastronomica. Ogni piatto nasce dall’incontro tra il mare e la tradizione siciliana, in un percorso sensoriale che esalta ingredienti di qualità e lavorazioni essenziali. Tra le specialità consigliate dallo chef ci sono il cocktail di gambero rosso e gli spaghetti di mare, preparazioni apparentemente semplici ma studiate per esaltare gusto e freschezza. Non manca l’attenzione per l’olio extravergine d’oliva, definito da Guarino un autentico “oro verde”, elemento fondamentale della cucina mediterranea. A rendere ancora più completa l’esperienza è una cantina particolarmente curata. Il Jazz Ristorante dispone infatti di 240 etichette di vini bianchi, tra bollicine e vini fermi, e di quasi cento etichette di rossi. «Amo diffondere la cultura del bere puntando sulla qualità», spiega lo chef, convinto che l’abbinamento tra vino e cucina rappresenti una parte essenziale del percorso gastronomico. Il locale è aperto sia a pranzo che a cena e offre un servizio pensato per far vivere il pasto senza fretta: con prenotazione, infatti, il tavolo resta riservato per l’intera permanenza degli ospiti, senza turnazioni.

Tra sapori di una volta, pescato fresco e una forte identità siciliana, il Jazz Ristorante si propone come un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica, dove ogni piatto racconta una storia fatta di mare, tradizione e memoria.