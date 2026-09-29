I forzisti si spaccano sul corteo per la sanità, Cirignotta e Biundo: "Chi aderisce lo fa a titolo personale"

Per la dirigenza azzurra, non ci sono più linee ma una sola via

Gela. Forza Italia sbatte sulla manifestazione per il potenziamento della sanità cittadina, indetta per il 3 ottobre dall'amministrazione comunale. Il partito locale si è spaccato, peraltro all'indomani del tavolo del centrodestra locale. L'ex sindaco Lucio Greco, l'ex assessore Salvatore Incardona, il vicesegretario Carlo Romano e l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, hanno scelto di aderire al corteo, non seguendo la linea del partito, che il segretario Vincenzo Cirignotta conferma. Per Cirignotta, chi aderisce alla manifestazione di sabato lo fa "a titolo personale". "In merito alla manifestazione prevista per sabato prossimo sulla sanità, Forza Italia, a livello locale, conferma la linea politica assunta sin dall’inizio della vertenza: non condividere la protesta promossa dall’amministrazione comunale e privilegiare, invece, il dialogo, il confronto e l’interlocuzione nelle sedi istituzionali competenti. Una linea che non è rimasta soltanto nelle dichiarazioni, ma che ha prodotto iniziative e risultati concreti. È stata Forza Italia, infatti, a promuovere e organizzare la presenza in città dell’assessore regionale alla salute, Marcello Caruso, il 25 agosto scorso, nel corso della quale sono stati assunti precisi impegni per il rilancio dell’ospedale Vittorio Emanuele. Alcuni di questi impegni sono già stati concretamente mantenuti: 350 mila euro per i lavori di oncologia, 700 mila euro per le attrezzature dell’utin, l’avvio del percorso per l’apertura della rianimazione, oltre a una serie di provvedimenti e procedure finalizzati al potenziamento degli organici dell’ospedale. La linea è stata successivamente confermata anche dall’ultima riunione del direttivo provinciale di Forza Italia. Inoltre, al termine della riunione del centrodestra tenutasi ieri sera, un ulteriore confronto con i vertici provinciali del partito ha ribadito la volontà di proseguire sulla linea politica già assunta, quella di non partecipare alla manifestazione di sabato. Pertanto, ad oggi non è intervenuto alcun cambiamento nella posizione ufficiale del partito locale", sottolineano il segretario Cirignotta e il consigliere comunale Antonino Biundo. Per la dirigenza azzurra, non ci sono più linee ma una sola via: nessuna adesione all'iniziativa di sabato. "La partecipazione alla manifestazione di alcuni tesserati del partito, in assenza di un preventivo confronto con la segreteria cittadina e con il capogruppo consiliare, deve pertanto essere considerata una scelta esclusivamente personale e non può essere ricondotta alla posizione ufficiale di Forza Italia. La linea politica del partito viene definita dagli organismi dirigenti e, sul piano cittadino, rappresentata dalla segreteria e dal gruppo consiliare. Di conseguenza, la partecipazione di Romano, Incardona e Greco alla manifestazione è frutto di una libera scelta personale e non è riconducibile ad alcun deliberato di Forza Italia. Per quanto riguarda Salvatore Sammito, non intendiamo esprimere alcuna valutazione, semplicemente perché non abbiamo mai avuto modo di registrare la sua partecipazione alle riunioni di Forza Italia e, pertanto, non possiamo ricondurre la sua eventuale presenza alla posizione politica assunta dal partito. Forza Italia continuerà a fare la propria parte nelle istituzioni, attraverso il confronto con il Governo regionale, l’assessorato alla Salute, l’ASP e tutti gli interlocutori competenti, con l’obiettivo di verificare il rispetto degli impegni assunti e ottenere ulteriori interventi per il potenziamento dell’ospedale. Il nostro metodo resta quello del confronto istituzionale, della responsabilità e dei risultati concreti", concludono Cirignotta e Biundo.