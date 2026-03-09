I fighter del team Bonini vincono nel K-1: tre successi per i gelesi

Capitanato da coach Gaetano Bonini, il team Bonini conclude con tre medaglie d’oro per altrettanti fighter gelesi nel K-1 contatto pieno

Gela. Ottima prestazione del team Bonini all’evento di K-1 organizzato dalla ProMotion Giardini Naxos Fight, presso il palazzetto dello sport “Giambattista Scidà”. Capitanato da coach Gaetano Bonini, il team Bonini conclude con tre medaglie d’oro per altrettanti fighter gelesi nel K-1 contatto pieno. Successi di Davide Granvillano nella categoria -80kg K-1, con vittoria ai punti; Simone Alabiso -75kg K-1, al termine di un round con Ko tecnico; Francesco Verderame -61kg K-1, con vittoria ai punti. Il team Bonini si riconferma esempio e punto di riferimento per lo sport da combattimento in città. Lo stesso Bonini ha voluto spiegare che ”la forza della nostra squadra non dipende tanto dal singolo quanto dal gruppo che rimane solido e unito, proprio come una famiglia".