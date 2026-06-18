I carabinieri nel lavoro finale per gli esami di un'alunna della scuola "Mattei"

I carabinieri al centro del lavoro dell'alunna

Gela. I Carabinieri desiderano rivolgere un sentito plauso e un sincero ringraziamento alla giovane studentessa Angela Perrone, di anni 13, che frequenta la classe terza media dell’Istituto Scolastico “Enrico Mattei” di Gela, che ha scelto di dedicare il proprio elaborato finale d’esame all’Arma dei Carabinieri. La studentessa ha affrontato con impegno, sensibilità e maturità un tema particolarmente significativo, approfondendo la storia, i valori e il ruolo che l’Arma svolge quotidianamente al servizio dei cittadini e della collettività. Attraverso un percorso multidisciplinare, Angela ha saputo evidenziare l’importanza dei principi di legalità, rispetto delle regole, senso civico, solidarietà e spirito di servizio, valori che da sempre caratterizzano l’operato dei Carabinieri e che rappresentano un patrimonio fondamentale per la crescita delle nuove generazioni. La scelta di dedicare la tesina all’Arma costituisce un gesto di grande valore simbolico e testimonia l’attenzione e l’interesse che i giovani continuano a nutrire nei confronti delle Istituzioni, riconoscendone il ruolo essenziale nella tutela della sicurezza, della convivenza civile e della legalità. Il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla giovane studentessa, formulandole i migliori auguri per il prosieguo degli studi e per il raggiungimento dei traguardi personali e professionali che vorrà perseguire, con l’auspicio che continui a coltivare con entusiasmo i propri sogni e i propri ideali, mantenendo vivi quei principi di responsabilità, correttezza e senso civico che costituiscono il fondamento di una società migliore. Iniziative come questa rappresentano un importante segnale di fiducia verso le Istituzioni e confermano come i valori della legalità, del rispetto e dell’impegno civile possano essere efficacemente trasmessi anche attraverso il mondo della scuola.