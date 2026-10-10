IA e rischi sociali,a Gela la conferenza di Francesco Pira

Al centro del dibattito, la necessità di comprendere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, senza trascurare i rischi e le sfide che pone sul piano sociale e culturale.

Gela. Una conferenza partecipata e ricca di spunti di riflessione ha acceso i riflettori sull’intelligenza artificiale e sui rischi che il suo sviluppo comporta per la società. L’incontro ha preso spunto dal libro di Francesco Pira, offrendo un’occasione di approfondimento su un tema di grande attualità, che coinvolge cittadini, istituzioni e nuove generazioni. Presente anche il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, la cui partecipazione ha sottolineato l’importanza del confronto pubblico su una trasformazione tecnologica destinata a incidere profondamente sulla vita quotidiana e sul futuro della comunità.



Al centro del dibattito, la necessità di comprendere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, senza trascurare i rischi e le sfide che pone sul piano sociale e culturale.