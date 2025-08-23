Hospice, Cisl Fp: "Va rafforzato il personale"

In vista della definizione della nuova dotazione organica, la Cisl Fp auspica che i parametri adottati tengano conto dei bisogni di assistenza dei pazienti

Gela. La Cisl Fp, tramite il segretario territoriale Giuseppa Dell'Utri e il coordinatore provinciale Sanità Pubblica e privata Antonino Michele Guagenti, ha inviato una nota all'Asp di Caltanissetta per sollecitare la revisione della dotazione organica dell'azienda sanitaria. La richiesta è indirizzata al Direttore Generale Lucio Salvatore Ficarra, al Direttore Sanitario, Luciano Andrea Fiorella, e al Direttore Amministrativo, Salvatore Lombardo, per affrontare le carenze di personale, in particolare nelle Unità Operative Semplici Dipartimentali degli Hospice di Gela e San Cataldo. Come evidenziato dal sindacato, la carenza di personale, diffusa in tutti i presidi ospedalieri del territorio nisseno, ha portato a dover ricorrere a personale di cooperative sociali per l'assistenza domiciliare ai pazienti in Cure Palliative e per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). In vista della definizione della nuova dotazione organica, la Cisl Fp auspica che i parametri adottati tengano conto dei bisogni di assistenza dei pazienti, garantendo turni regolari e continuativi a tempo pieno e ponendo fine alla necessità di soluzioni esterne per compensare le carenze strutturali. Il sindacato chiede che venga mantenuta alta l'attenzione su questa tematica, affinché il documento finale sia pienamente rispondente alle esigenze di cura del territorio nisseno, con particolare riguardo ai pazienti più fragili.