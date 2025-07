"Ho partorito in ospedale, tanta professionalità ma servono l'Utin e più risorse", lettera aperta del consigliere Oliveri

Ha scritto una lettera aperta che pubblichiamo per intero

Gela. In tempo di vertenza sanità, tra numeri che vengono e vanno, l'esperienza in ospedale l'ha voluta rendere pubblica il consgliere comunale Cristina Oliveri, che pochi giorni fa ha dato alla luce suo figlio, Federico. Il consiglere ribadisce il valore del personale medico che lavora nella struttura di Caposoprano ma al contempo rilancia l'emergenza per l'assenza dell'Utin e per una pianta organica fin troppo risicata, con l'assenza di medici e di operatori sanitari. Ha scritto una lettera aperta che pubblichiamo per intero.







"Oggi sento il bisogno – ma soprattutto il dovere – di condividere pubblicamente un profondo ringraziamento a tutto il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela.



Ho vissuto in prima persona l’esperienza di questo reparto in uno dei momenti più importanti, delicati e vulnerabili della mia vita: la nascita di mio figlio Federico, avvenuta il 18 di luglio. In quei giorni, ho incontrato medici, ostetriche, infermiere, OSS, che mi hanno accompagnata con professionalità, dedizione e una straordinaria umanità.

Nonostante le tante difficoltà strutturali, ogni componente del reparto svolge il proprio ruolo con impegno e passione, facendo sentire noi pazienti accolte, ascoltate e sicure.



Ma accanto a questa profonda gratitudine, c’è anche la necessità – e l’urgenza – di denunciare una grave mancanza che riguarda non solo me, ma tutte le famiglie di questo territorio: a Gela manca una UTIN, un’Unità di Terapia Intensiva Neonatale.



Una mancanza che pesa come un macigno su chiunque si trovi a vivere un parto complicato o una nascita prematura.

In caso di emergenza neonatale, l’unica possibilità è il trasferimento urgente verso altre strutture, come quella di Enna, con ambulanze attrezzate e culle termiche. Ma quando si parla di neonati in condizioni critiche, il tempo è tutto.

E ogni chilometro in più può rappresentare un rischio enorme.



Io stessa, durante il mio ricovero, ho assistito al trasporto d’urgenza di una neonata. Il suono delle spie della culla che la accompagnava mi è rimasto dentro: era il suono della vita appesa a un filo, della corsa contro il tempo, della speranza che tutto andasse bene. Ma non è giusto che si debba sperare nella fortuna, quando invece dovrebbe esserci una struttura adeguata, già pronta, nella nostra città.



A questa grave lacuna si aggiunge un’altra criticità che troppo spesso viene ignorata: la carenza cronica di personale.

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Gela, come anche il reparto di Pediatria, vanno avanti solo grazie al sacrificio estremo del suo personale sanitario, che spesso si trova a dover affrontare doppi turni, ritmi insostenibili, ferie ridotte o rimandate, per riuscire a garantire un servizio minimo. Un sacrificio silenzioso, continuo, che meriterebbe ben altro riconoscimento e sostegno.



E allora, mi rivolgo alle istituzioni, alla dirigenza sanitaria e alla politica regionale:

come si può parlare di diritto alla salute se mancano i mezzi per garantire sicurezza a chi nasce?

Come si può difendere la vita, la maternità, l’infanzia, se non si investe nelle strutture e nelle persone che ogni giorno se ne prendono cura?



Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Gela non è solo un reparto ospedaliero. È un presidio di umanità. È un punto di riferimento per tutte le donne del territorio,Gela, Mazzarino, Riesi, Niscemi e Butera, un luogo che accoglie e protegge nei momenti più fragili.



È tempo che venga riconosciuto per quello che è. È tempo che venga potenziato, sostenuto, valorizzato. È tempo, soprattutto, che anche a Gela venga attivata una UTIN.



Non possiamo più permetterci di aspettare.



Un grazie di cuore a tutto lo staff che mi ha accompagnata in questo percorso: alla mia Dottoressa, al team di ginecologi, ostetrici, anestesisti, infermieri e pediatri.



La mia gratitudine va a ciascuno di voi, per la professionalità, la dedizione e l’umanità dimostrate.



Per tutte le madri, per tutti i bambini, per il bene della nostra comunità", ha scritto il consigliere.