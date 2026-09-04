Hashish per lo spaccio, arrestato pregiudicato quarantenne

Aveva hashish, secondo gli investigatori destinato allo spaccio

Gela. La polizia ha tratto in arresto un quarantenne, Angelo Marino, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di sabato scorso l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in centro storico ha intercettato l’uomo, noto poiché gravato da precedenti di polizia, il quale alla vista degli agenti, si è dato a precipitosa fuga. I poliziotti, postisi al suo inseguimento, lo hanno notato mentre si liberava di un involucro, gettandolo sotto un’autovettura parcheggiata lungo la via. Lo stesso, poco dopo, è stato raggiunto e sottoposto a controllo. I poliziotti hanno recuperato l’involucro da sotto l’auto, contenente 39 dosi di hashish per un peso complessivo di 30 grammi. La perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo ha dato esito negativo. L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Martedì il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora a Gela.