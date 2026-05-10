Hantavirus, nave da crociera Mv Hondius entra in porto a Tenerife

ROMA (ITALPRESS) - E' entrata nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di Hantavirus. A bordo ci sono sono numerosi pass...

A cura di Redazione 10 maggio 2026 06:20

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ROMA (ITALPRESS) - E' entrata nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di Hantavirus. A bordo ci sono sono numerosi passeggeri e membri dell'equipaggio.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency