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Hantavirus, nave da crociera Mv Hondius entra in porto a Tenerife

ROMA (ITALPRESS) - E' entrata nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di Hantavirus. A bordo ci sono sono numerosi pass...

A cura di Redazione Redazione
10 maggio 2026 06:20
Hantavirus, nave da crociera Mv Hondius entra in porto a Tenerife -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - E' entrata nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di Hantavirus. A bordo ci sono sono numerosi passeggeri e membri dell'equipaggio.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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