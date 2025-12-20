Habitat naturali riprodotti all'ex monastero delle Benedettine: parte la "Casa delle farfalle"

Sono previsti laboratori culturali e visite anche delle scuole, con due mostre, “Insecta” e “Ad Sidera. C'era una volta Celeste”

Gela. L'ex monastero delle Benedettine, fino al prossimo marzo, diventerà una “casa delle farfalle”. L'amministrazione comunale ha concesso lo spazio per allestire appunto un vero e proprio habitat naturale delle farfalle. I visitatori potranno muoversi e passeggiare nella vegetazione e in una riproduzione degli ambienti naturali, osservando svariti tipi di farfalle. L'iniziativa è stata accolta dall'assessorato retto dall'assessore Romina Morselli, che la sostiene e ha avuto l'assenso degli uffici comunali e del segretario generale Giovanni Curaba. Sono previsti laboratori culturali e visite anche delle scuole, con due mostre, “Insecta” e “Ad Sidera. C'era una volta Celeste”.