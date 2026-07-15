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Haaland a Taormina, il sindaco De Luca lo accoglie con ironia: “Il vero bomber sono io”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha accolto ieri sera il centravanti del Manchester City Erling Haaland, che si sta concedendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia dopo l’eliminazione della nazionale norvegese ai Mondi

A cura di Redazione Redazione
15 luglio 2026 10:53
Haaland a Taormina, il sindaco De Luca lo accoglie con ironia: “Il vero bomber sono io” -
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TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha accolto ieri sera il centravanti del Manchester City Erling Haaland, che si sta concedendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia dopo l’eliminazione della nazionale norvegese ai Mondiali di calcio ai quarti di finale contro l’Inghilterra.

De Luca ha pubblicato su Facebook una foto in cui stringe la mano a Haaland e un commento ironico: “Qui, mentre questa sera a Taormina spiegavano all’attaccante norvegese Erling Haaland che in Italia il vero bomber sono io”. L’attaccante norvegese si è recato a Taormina per partecipare a un evento nell’ambito delle sfilate organizzate da Dolce&Gabbana.

-Foto Facebook Cateno De Luca-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 15 luglio 2026

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