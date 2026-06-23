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Ha salvato vite e ridato speranza a chi l'aveva persa, il senologo Di Martino è cittadino onorario

Un angelo che con la Breast unit ha salvato tante vite di donne colpite da tumori al seno

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
23 giugno 2026 18:55
Ha salvato vite e ridato speranza a chi l'aveva persa, il senologo Di Martino è cittadino onorario - La cerimonia in municipio
La cerimonia in municipio
Gela
Attualità
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Gela. Gli è stata consegnata ufficialmente la cittadinanza onoraria. Il senologo Giuseppe Di Martino ha ricevuto l'attestazione comunale durante una cerimonia tenutasi a Palazzo di Città. Il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del civico consesso Paola Giudice hanno fatto gli onori di casa, insieme ad autorità, assessori, consiglieri, altri medici e tanti pazienti che nel corso delle loro esperienze hanno conosciuto Di Martino, sottoponendosi alle sue cure. Un angelo che con la Breast unit ha salvato tante vite di donne colpite da tumori al seno. La giunta, prima, e poi il consiglio comunale, gli hanno voluto riconoscere la cittadinanza onararia: a un medico che ha fatto del suo lavoro una ragione di vita, dando speranza a chi l'aveva ormai persa.



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