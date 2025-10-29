"Ha palpeggiato e baciato un'alunna minorenne", aperto dibattimento per un collaboratore scolastico

Ha lavorato in istituti scolastici della città

Gela. Le indagini della procura erano state chiuse negli scorsi mesi, con la richiesta del giudizio. Davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti (a latere Fabrizio Giannola e Pietro Enea), risponde alle accuse, pesanti, di violenza sessuale, un collaboratore scolastico, che ha lavorato in istituti della città, fino alla sospensione disposta a seguito di misura emessa dal gip. Avrebbe palpeggiato e baciato un'alunna, durante l'orario scolastico. Il dibattimento è stato aperto. Il collegio non ha accolto un'eccezione preliminare avanzata dai difensori dell'imputato, gli avvocati Francesco Battaglia e Massimiliano Conti, che contestavano la costituzione di parte civile, invece autorizzata dal collegio. Il padre della minore, nell'interesse della figlia, ha scelto di costituirsi, assistito dai legali Flavio Sinatra e Cristina Altomonte. La procura, con il pm Lucia Caroselli, ha avanzato le richieste istruttorie, al pari della difesa e della parte civile. Saranno diversi i testimoni chiamati a riferire su una vicenda assai delicata. I difensori, che respingono le contestazioni mosse al collaboratore scolastico, in apertura, hanno tenuto a precisare che l'imputato “è incensurato e la sua condotta lavorativa è sempre stata esente da qualsiasi pecca”.