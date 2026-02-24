Ha cercato di avvicinarsi all'ex compagna nonostante il divieto, quarantenne arrestato

Quattro giorni prima il quarantenne, che si trovava in una città del nord Italia sottoposto alla misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico, aveva danneggiato e rimosso il dispositivo elettronico

Gela. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un quarantenne nella flagranza di reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dallo scorso mese di agosto per i reati di maltrattamenti in famiglia, è stato trovato dagli agenti sotto casa dell’ex. Quattro giorni prima il quarantenne, che si trovava in una città del nord Italia sottoposto alla misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico, aveva danneggiato e rimosso il dispositivo elettronico e per tale motivo era stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. In attesa dell’applicazione di un nuovo dispositivo, lo stesso si è allontanato dal luogo di dimora recandosi a Gela. Il gip presso il Tribunale ha convalidato l’arresto operato dagli poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza della parte offesa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa.