Gymnastics Club, mamme e papà si mettono in gioco: gioia e divertimento per la “giornata dei genitori”

Le madri e i padri dei piccoli sono stati invitati dall’associazione a fare ginnastica con loro e mettersi in gioco. Guidati dai propri figli attraverso esercizi e giochi, dando vita ad un pomeriggio di gioia e divertimento.

Gela. Ha avuto luogo nella palestra del Gymnastics Club la giornata dei genitori, evento speciale organizzato annualmente. Le madri e i padri dei piccoli sono stati invitati dall’associazione a fare ginnastica con loro e mettersi in gioco. Guidati dai propri figli attraverso esercizi e giochi, dando vita ad un pomeriggio di gioia e divertimento. Dopo piccoli momenti di imbarazzo, i genitori hanno presto lasciato spazio all’entusiasmo.

Il direttore sportivo Valter Miccichè ha espresso la sua gratitudine: "È stato un incontro emozionale e divertente, che ha rafforzato il legame tra genitori e figli. Siamo orgogliosi di offrire queste opportunità ai nostri soci e di contribuire a creare una coscienza sportiva nel territorio."