Gymnastics Club al XVIII Campo Scuola ADE: sport e prevenzione per i diabetici

Protagonisti dell’iniziativa i tecnici Valter Miccichè, Steven Miccichè e Jlenia Cosenza, che hanno messo a disposizione le proprie competenze per promuovere l’importanza dell’attività fisica e di corretti stili di vita.

Gela. La Gymnastics Club rinnova il proprio impegno sociale partecipando al XVIII Campo Scuola dell’associazione ADE, dedicato alle persone con diabete e ai loro familiari. Protagonisti dell’iniziativa i tecnici Valter Miccichè, Steven Miccichè e Jlenia Cosenza, che hanno messo a disposizione le proprie competenze per promuovere l’importanza dell’attività fisica e di corretti stili di vita.



La giornata ha previsto controlli della glicemia e della pressione arteriosa, oltre al test di Cooper per valutare la resistenza aerobica. Nel corso dell’incontro conclusivo, Valter Miccichè ha approfondito il ruolo dello sport nella prevenzione e nella gestione del diabete, mentre Steven Miccichè ha affrontato temi come sarcopenia, osteoporosi, decadimento cognitivo e qualità del riposo. L’iniziativa, guidata dal presidente ADE Federico Albini e dal suo direttivo, ha coinvolto specialisti, cittadini e rappresentanti istituzionali, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sulle esigenze delle persone con diabete a Gela.



La partecipazione conferma la vocazione della Gymnastics Club a operare al servizio della comunità, promuovendo lo sport non soltanto come attività fisica, ma anche come strumento di salute, inclusione e crescita sociale.