Gymnastics club , 25 anni di emozioni, ginnastica e impegno

La Gymnastics Club ha celebrato i suoi 25 anni con un saggio diviso in due giornate ricco di emozioni,in cui gli atleti di tutte le età hanno potuto esibirsi in un palalivatino gremito di gente

Gela. Un traguardo importante, carico di emozione e significato. LaGymnastics Club ha celebrato i suoi 25 anni di attività con un grande saggio articolato in due giornate spettacolari, trasformando la passione per la ginnastica in una festa condivisa con la città, le istituzioni, le famiglie e tutti coloro che negli anni hanno fatto parte di questa grande famiglia sportiva. L’evento, che si è svolto in un palaLivatino gremito di gente, è stato presentato con entusiasmo e professionalità dal giornalista del Quotidiano di Gela Jerry Italia e da Fabiola Polara, voci narranti di un racconto lungo un quarto di secolo. Durante le due serate, atleti e atlete di tutte le età si sono esibiti in numeri di ginnastica artistica e ritmica, tra coreografie coinvolgenti, esercizi acrobatici e dimostrazioni di grande valore tecnico. Non sono mancati momenti di commozione e memoria: hanno fatto ritorno in pedana anche i senior, atleti ormai adulti, oggi professionisti e genitori, che hanno scelto di “indossare nuovamente il body” per rendere omaggio a un’esperienza che ha segnato la loro crescita personale e sportiva. Un gesto potente che ha emozionato il pubblico e ha rappresentato lo spirito del club: la ginnastica come scuola di vita, impegno e comunità.

A rendere ancora più prestigiosa la celebrazione, la presenza delle autorità locali, tra cui il Sindaco di Gela, diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e personalità del mondo sportivo e scolastico. Durante il suo intervento, il presidente Valter Miccichè, visibilmente emozionato, ha ripercorso la storia del club, ringraziando allenatori, atleti, famiglie e stampa per l’impegno, il supporto e la costanza.Con parole intense e dirette, Miccichè ha lanciato un appello importante ai politici presenti. «Abbiamo dato tutto in questi 25 anni, ma ora tocca alle istituzioni fare la loro parte. I nostri atleti meritano una struttura adeguata, moderna, attrezzata. È tempo di costruire un futuro solido per la ginnastica a Gela.» Una promessa che il presidente ha chiesto pubblicamente e con forza, a nome di centinaia di giovani ginnasti che, oggi come ieri, sognano di allenarsi in un luogo sicuro, funzionale e stimolante.

Durante la seconda serata, un riconoscimento speciale è stato consegnato alla stampa locale, che in questi 25 anni ha raccontato con dedizione i successi, le sfide e la crescita del club. Un gesto simbolico, ma di grande valore, che sottolinea il ruolo fondamentale dell’informazione nel costruire memoria collettiva e sostegno allo sport territoriale. A tutti gli ospiti e ai partecipanti è stato donato un telo personalizzato con il logo della Gymnastics Club: un gadget utile ma soprattutto simbolico, un ricordo concreto di due giornate intense, gioiose e cariche di significato. Con la voce rotta dall’emozione, il presidente Miccichè ha concluso ringraziando ancora una volta tutti:

«Non abbiamo mai perso la nostra visione: educare attraverso lo sport. Questi 25 anni sono stati una maratona fatta di sacrifici, sorrisi e risultati. Ma il nostro traguardo è ancora lontano: vogliamo continuare a crescere, a formare atleti e cittadini. Grazie a chi ha creduto in noi. Il meglio deve ancora venire.»

La Gymnastics Club, con il suo anniversario, non ha solo celebrato il passato: ha rilanciato con forza la voglia di costruire futuro, con la stessa energia e passione che da 25 anni muove ogni salto, ogni gesto, ogni allenamento.