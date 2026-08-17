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Guterres “Iran e Usa riprendano negoziati, non esiste soluzione militare”

ROMA (ITALPRESS) - L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha rif...

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2026 23:23
Guterres “Iran e Usa riprendano negoziati, non esiste soluzione militare” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stèphane Dujarric, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, invitando i due Stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 17 agosto 2026

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