Guterres “Iran e Usa riprendano negoziati, non esiste soluzione militare”

ROMA (ITALPRESS) - L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha rif...

A cura di Redazione 17 agosto 2026 23:23

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ROMA (ITALPRESS) - L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stèphane Dujarric, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, invitando i due Stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).