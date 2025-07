Guasto San Leo, scatta l'allerta per l'acqua: attivato il Coc

Il guasto potrebbe causare difficoltà notevoli in gran parte della città, così come accade sovente quando si ferma la condotta San Leo, vero punto debole di un sistema idrico ancora troppo fragile

Gela. Si stava rientrando nella normalità dei turni di erogazione, stoppati dal guasto delle scorse settimane, ma questa mattina un altro disservizio si è verificato lungo la condotta San Leo, attualmente sottoposta a lavori di sostituzione, che però va avanti con le vecchie linee. Non ci saranno forniture per le aree coperte dai serbatoi Caposoprano e Montelungo. La preoccupazione è tanta anche in municipio. Si temono molti giorni di fermo prolungato. Non è sufficiente, infatti, che venga riparata la rottura per tornare da subito alla piena erogazione idrica. Ragioni che hanno convinto il sindaco Di Stefano ad attivare il Centro operativo comunale, che viene previsto nelle situazioni potenzialmente critiche. Di Stefano e l'assessore Franzone sono in contatto con Siciliacque, che gestisce la condotta, e con i tecnici. Il guasto potrebbe causare difficoltà notevoli in gran parte della città, così come accade sovente quando si ferma la condotta San Leo, vero punto debole di un sistema idrico ancora troppo fragile.