Quotidiano di Gela

Guasto rete Siciliacque, l'aggiornamento sulla distribuzione in provincia

L'aggiornamento sulla distribuzione in provincia

A cura di Redazione
25 agosto 2025 09:27
Guasto rete Siciliacque, l'aggiornamento sulla distribuzione in provincia -
Attualità
Condividi

Gela.  È stato comunicato l’aggiornamento della distribuzione, sulla base della quantità di acqua al momento disponibile, a seguito di guasto lungo una delle linee di rete gestita da Siciliacque.

Caltanissetta 25/08/2025 Sanatorio, Angeli, ASI stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico
26/08/2025 poggio s. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, Trabonella, Centro Balate, Centro Storico

San Cataldo 25/08/2025 4-5
26/08/2025 1-6-7

Mazzarino 26/08/2025 sospesa la distribuzione nella zona Mercadante. Invariata nelle rimanenti zone.

Gela  26/08/2025 Chiusura anticipata della distribuzione nelle zone in turno.

Niscemi 26/08/2025 sospesa la distribuzione.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela