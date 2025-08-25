Guasto rete Siciliacque, l'aggiornamento sulla distribuzione in provincia
L'aggiornamento sulla distribuzione in provincia
A cura di Redazione
25 agosto 2025 09:27
Gela. È stato comunicato l’aggiornamento della distribuzione, sulla base della quantità di acqua al momento disponibile, a seguito di guasto lungo una delle linee di rete gestita da Siciliacque.
Caltanissetta 25/08/2025 Sanatorio, Angeli, ASI stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico
26/08/2025 poggio s. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, Trabonella, Centro Balate, Centro Storico
San Cataldo 25/08/2025 4-5
26/08/2025 1-6-7
Mazzarino 26/08/2025 sospesa la distribuzione nella zona Mercadante. Invariata nelle rimanenti zone.
Gela 26/08/2025 Chiusura anticipata della distribuzione nelle zone in turno.
Niscemi 26/08/2025 sospesa la distribuzione.