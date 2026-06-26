Guardie giurate, ritardi nei pagamenti: rimane aperta vertenza Newguard

Nonostante le ripetute segnalazioni e la proclamazione dello stato di agitazione, l’azienda ha effettuato solo pagamenti parziali e senza regolarità

Gela. I lavoratori della società Newguard, impegnati nei servizi di vigilanza e portineria presso il presidio ospedaliero, non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di maggio. A questa grave situazione si aggiunge la crescente preoccupazione per il possibile mancato pagamento anche della retribuzione di giugno e della quattordicesima mensilità. Nonostante le ripetute segnalazioni e la proclamazione dello stato di agitazione, l’azienda ha effettuato solo pagamenti parziali e senza regolarità, senza fornire certezze sui tempi di risoluzione della vertenza. Il disagio economico per le famiglie dei lavoratori coinvolti è ormai evidente e insostenibile. Alla prefettura è stata inviata formale richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione, ma ad oggi non è pervenuta alcuna risposta ufficiale. Restano inoltre aperte gravi criticità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’unico intervento di verifica è stato effettuato dallo Spresal, che ha effettuato un sopralluogo presso la struttura ospedaliera. "In assenza di risposte concrete, del pagamento dello stipendio di maggio e di garanzie sui prossimi emolumenti, lo stato di agitazione resta confermato. Non si escludono ulteriori iniziative di mobilitazione a tutela dei diritti dei lavoratori e della continuità dei servizi essenziali", spiega il segretario provinciale Filcams-Cgil Nuccio Corallo.