Guardie giurate in ospedale senza stipendi, Filcams: "Adesso dovrà pagare Asp sostituendosi all'azienda"

La vertenza delle guardie giurate che prestano servizio anche in ospedale

Gela. E' trascorso senza esito il termine ultimo, concordato nei giorni scorsi presso la prefettura di Caltanissetta, entro il quale l’Istituto di vigilanza "New guard" avrebbe dovuto provvedere al saldo delle spettanze retributive arretrate dovute ai propri dipendenti. Registrata la persistente impossibilità dell’istituto di far fronte agli impegni presi, la rappresentanza dei lavoratori si è immediatamente attivata chiedendo e ottenendo che la società formalizzasse la procedura di intervento sostitutivo. A seguito di questa decisa sollecitazione, "New guard", su richiesta della sigla sindacale Filcams-Cgil ha ufficialmente inviato e formalizzato all'Asp di Caltanissetta la comunicazione con cui richiede all'Azienda sanitaria di procedere al pagamento diretto degli stipendi arretrati in favore dei lavoratori, come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici. "L'avvenuta formalizzazione dell'atto da parte dell'azienda verso l'Asp rappresenta un passaggio cruciale e non più rinviabile per la tutela di decine di guardie giurate che da mesi, pur operando senza retribuzione, garantiscono con professionalità i servizi di sicurezza presso i presidi sanitari della provincia. Ci si attende adesso che l'Asp proceda con la massima tempestività all'istruttoria delle pratiche contabili per sbloccare nel più breve tempo possibile le somme e liquidare direttamente gli stipendi sui conti corrente dei lavoratori, considerato che la settimana scorsa, preventivamente abbiamo chiesto ed ottenuto che la "New guard" inviasse le buste paga per ogni lavoratore all'Asp così da trovarsi già pronta ad effettuare i pagamenti. L'evoluzione della situazione continuerà a essere vigilata costantemente in ogni sede competente", dice il segretario Filcams Nuccio Corallo.