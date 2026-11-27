Lavoro "Guardie giurate garantite in tribunale", Fisascat-Cisl e Uiltucs: "Altre sigle fanno populismo"

Il riferimento, anche se non esplicito, è alla segreteria della Filcams Cgil che ha rivendicato come esito della propria attività l'accordo per la salvaguardia dei lavoratori.

Gela. Come abbiamo riferito, si è conclusa con esito positivo la procedura di cambio appalto relativa al servizio di vigilanza armata presso palazzo di giustizia. L'incontro decisivo si è tenuto ieri, al centro per l’Impiego di Caltanissetta, sancendo il passaggio di consegne tra la società uscente, Europolice, e l'azienda subentrante, Sicilia Police. A seguire passo dopo passo le trattative, vigilando sul pieno rispetto delle normative vigenti e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, sono stati i segretari territoriali Antonino Mancuso per la Fisascat Cisl e Luciano Mertoli per la Uiltucs (entrambi per il territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna), affiancati dalle rispettive rappresentanze sindacali (Rsa), Fiandaca (Gpg Europolice) per la Fisascat Cisl e Felice Di Bartolo per la Uiltucs. "Grande soddisfazione è stata espressa dalle due sigle sindacali per l'obiettivo centrato: l'accordo garantisce l'assorbimento totale di tutti i lavoratori aventi diritto, tutelando integralmente gli inquadramenti contrattuali e i livelli occupazionali preesistenti. Dal prossimo 1 dicembre, dunque, le guardie particolari giurate potranno prendere regolarmente servizio con la nuova società in un clima di ritrovata serenità lavorativa. Accanto alla soddisfazione per il risultato ottenuto sul tavolo tecnico - spiegano i segretari Mancuso e Mertoli insieme alle rispettive Rsa Fiandaca e Di Bartolo - non nascondiamo però un certo rammarico sul piano delle relazioni sindacali e della comunicazione pubblica. Quando si porta avanti un lavoro di squadra per il bene dei lavoratori è doveroso che il merito venga condiviso da tutti gli attori coinvolti e non intestato a una sola parte. Siamo rammaricati nel constatare che qualche altra sigla, cedendo alla tentazione del populismo, diffonda comunicati stampa escludendo chi, come noi, era regolarmente seduto al tavolo e ha vigilato affinché ogni passaggio avvenisse nel pieno rispetto della legge e delle tutele dei dipendenti. Per noi la più grande soddisfazione resta vedere felici e sereni i lavoratori da chi li rappresenta". Il riferimento, anche se non esplicito, è alla segreteria della Filcams Cgil che ha rivendicato come esito della propria attività l'accordo per la salvaguardia dei lavoratori.