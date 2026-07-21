Guardia costiera, Mattarella “Punto di garanzia e riferimento per la comunità”

ROMA (ITALPRESS) - "In occasione del 161° Anniversario di istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, desidero rivolgere a tutto il personale, in servizio e in congedo, l'espr...

ROMA (ITALPRESS) - "In occasione del 161° Anniversario di istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, desidero rivolgere a tutto il personale, in servizio e in congedo, l'espressione della gratitudine del popolo italiano per il loro operato reso con elevata professionalità e spirito di sacrificio. In questo ottantesimo anno dalla fondazione della Repubblica Italiana, rendo omaggio alla memoria di quanti hanno perso la vita nell'adempimento del dovere mentre rivolgo un deferente saluto alla Bandiera di Guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, nonchè allo Stendardo delle Unità Navali della Guardia Costiera". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Sergio Liardo. "Le Capitanerie di Porto svolgono una molteplicità di funzioni di primaria rilevanza al servizio del Paese. Dalla salvaguardia della vita umana in mare alla sicurezza della navigazione, dalla tutela dell'ambiente marino alla vigilanza sulle attività marittime e portuali, il Corpo rappresenta un prezioso punto di garanzia e riferimento per la comunità".

"Le più recenti attività operative, svolte a tutela della sicurezza in mare, delle coste e delle acque interne, così come il determinante contributo assicurato nelle situazioni di emergenza, testimoniano la capacità del Corpo di affrontare con efficacia le sfide contemporanee, in sinergia con le Forze Armate e le Forze di Polizia", prosegue Mattarella. "In questo giorno di festa, mi è grato inviare a tutti gli appartenenti al Corpo e alle loro famiglie il più fervido augurio. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera! Viva la Repubblica!", conclude il presidente.

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -